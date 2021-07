Sconcerti sul calendario Serie A: la serie iniziale migliore è quella del Napoli

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta il calendario di Serie A sorteggiato ieri. Il Napoli ha la serie migliore, scrive.

“Grande rispetto anche per il calendario asimmetrico che poi vuol dire semplicemente mescolare un po’ le carte, un calendario non scritto una volta per tutte. Serve ad aumentare il peso del caso in un mondo in cui tutti i coinvolti vivono di sospetti e non credono nelle combinazioni. Arrivando a qualche piccola valutazione tecnica e confrontando le prime otto giornate delle squadre migliori, con una spinta che ci porta cioè fino all’inizio di ottobre, la serie migliore è senz’altro del Napoli. Avrà un solo confronto diretto, con la Juve alla terza giornata e per di più in casa”.