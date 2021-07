Schwartzman: “Con questo caldo non è tennis, è The Walking Dead”

Il tennista argentino: “Sono incazzato, gli orari li decide chi siede in poltrona e guarda il livescore con tre condizionatori accanto”

Dopo gli sfoghi di Djokovic e Medvedev, numeri uno e due al mondo, un’altra voce del tennis protesta contro il caldo di Tokyo e gli organizzatori delle Olimpiadi: Diego Schwartzman.

Paula Badosa è stata costretta addirittura ad abbandonare il campo in sedia a rotelle dopo aver accusato un malore. Per l’argentino, eliminato agli ottavi da Khachanov, “è davvero difficile giocare a tennis quando ci sono 40 gradi tutti i giorni. Gli orari delle gare li decidono chi siede in poltrona e guarda il Livescore con tre condizionatori accanto. Poi ti danno dieci minuti di stacco tra secondo e terzo set e così perdi il ritmo agonistico”.

“Torno a casa molto incazzato, è inammissibile giocare in queste condizioni 16 ore dopo un match duro come quello di ieri. Più che una partita di tennis questo match sembrava ‘The Walking Dead’. Vediamo chi riesce a restare in campo più tempo senza soffrire il calore”.