Rilasciati (su cauzione) giocatori e dirigenti del Boca fermati per gli scontri col Mineiro

Otto in tutto, in quattro accusati dalla polizia brasiliana di lesioni personali. Il resto della squadra ha dormito in pullman in attesa che i compagni tornassero in libertà

Tornano a casa giocatori e dirigenti del Boca Juniors (una trentina di persone) protagonisti di una delle scene più vergognose del calcio mondiale: l’aggressione negli spogliatoio al termine del match di Copa Libertadores perduto ai rigori contro i brasiliani dell’Atletico Mineiro. È successo di tutto, compreso lancio di lavandini e transenne. È dovuto intervenire la polizia brasiliana con uso di spray al peperoncino. Tutto è nato per un gol annullato dall’arbitro.

Sono stati rilasciati su cauzione dopo 12 ore trascorse nel commissariato di Belo Horizonte. La polizia è intervenuta, non c’era altro modo per fermare la furia degli argentini.

Sono stati scortati dalla polizia all’aeroporto e da lì sono tornati a Buenos Aires. Per la polizia brasiliana le telecamere di sorveglianza hanno identificato durante le rissa sette calciatori e un dirigente. In quattro sarebbero accusati di lesioni personali. Il resto della delegazione ha passato la notte in autobus in attesa che i loro compagni fossero liberati.