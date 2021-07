Pellegrini: «Non voglio piangere, me la sono goduta. Ringrazio chi si è alzato stanotte»

Federica Pellegrini ha commentato la sua ultima gara individuale olimpiaca e probabilmente la sua ultima gara individuale in una grande manifestazione. Ha chiuso con un ottimo settimo posto la finale del 200 stile libero, ha nuotato sotto l’1 e 56. Ecco cosa ha detto alla Rai:

«Sono molto contenta, è stato un bel viaggio, anni e anni di bracciate, è stato bello. Oggi non voglio piangere, mi sono goduta la finale dall’inizio alla fine e sono contenta del tempo, è stata la mia migliore prestazione stagionale. È stato un bel viaggio, dall’inizio alla fine. È la mia ultima finale olimpica, il mio ultimo 200 a livello internazionale. È giusto così, tra qualche giorno compirò 33 anni e penso sia il momento più giusto per smettere. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno tifato per me e chi anche stanotte si è alzato per guardarmi. Sono veramente fiera di essere stata capitana in questi ultimi mesi, sono cosciente di lasciare una squadra che non è mai stata così forte. Ci sarà un bel nuoto nei prossimi anni. Quando ho toccato ho pensato “adesso è finito tutto… E quindi”? Quindi sono contenta. Mi hanno sempre detto che queste cose si capiscono come accendere e spegnere la luce, io ho capito che ho dato tutto il possibile per questo sport e ho preso tutto quello che potevo prendere».