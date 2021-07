Paltrinieri in finale degli 800 metri solo con l’ultimo tempo, Detti fuori

Batterie durissime per gli italiani. Paltrinieri: “Non ho aspettative su me stesso”. Detti: “Sono stanchissimo, ho fatto una fatica boia dal primo metro”

Gregorio Paltrinieri si qualifica per la finale degli 800 metri stile libero solo con l’ultimo tempo disponibile, a ben 6 secondi dal primo. Gabriele Detti invece si ferma in batteria, non farà la finale.

“E’ stata molto sofferta – ha detto Paltrinieri – e sono molto contento di essere entrato in finale per il rotto della cuffia. Pochi giorni fa la situazione era critica, sono qua e me la gioco fino in fondo. Non ho aspettative su me stesso. Il 99% delle persone si sarebbero fermati. Io sono qua e non era scontato”.

Paltrinieri viene da settimane di preparazione buttata a causa di una mononucleosi.

Deluso anche Detti: “Sono stanchissimo. Ho fatto una fatica abominevole dal primo metro. Una gara in linea con gli ultimi due anni. Capita che le cose vanno come non vorremmo. Ora non mi resta che fare il tifo per Greg, che sa cosa deve fare”.