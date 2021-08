Ounas sta bene, tra due giorni torna in campo

Protagonista dell’amichevole col Bayern. Ha preso una botta, cammina regolarmente, tra due giorni tornerà a correre regolarmente

Ounas sta bene. Non destano preoccupazione le condizioni del franco-algerino protagonista oggi, sia per uno sprazzo di partita, dell’amichevole vinta dal Napoli 3-0 in casa del Bayern Monaco. Ounas ha giocato venti minuti d’alta scuola. È entrato al 62esimo al posto di Politano e ha servito i due assist a Osimhen per i primi due gol. Dopodiché, è uscito per infortunio. Ounas sta bene, ha preso una botta, cammina regolarmente, tra due giorni tornerà a correre regolarmente.