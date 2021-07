Napoli-Pro Vercelli: solo un gol (1-0), di Osimhen. Ansia per il ginocchio di Demme

Squadra appesantita dai carichi, Spalletti ha provato i giovani Zedadka, Zanoli, Folorunsho. Qualche entrata di troppo. Gol di Osimhen

Napoli-Pro Vercelli 1-0. È finita così la seconda amichevole di stagione del Napoli di Spalletti, stavolta contro una sqadra di Serie C. Partita che non ha messo in mostra nulla di particolare, com’era anche facilmente prevedibile e vista anche la formazione di partenza: Contini, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano, Ounas, Zedadka, Osimhen. Col ventenne Zanoli che si è messo un po’ in mostra. L’unica rete della partita (nonostante i 17 tiri) è stata di Osimhen nel primo tempo su azione da calcio d’angolo. Il nigeriano si è esibito in un paio di sgroppate, nulla di trascendentale.

Spalletti ha schierato in mediana Lobotka e Demme. Il tedesco è uscito per infortunio dopo venti minuti scarsi, scontro di gioco con Comi ed è costretto ad abbandonare il campo a braccia. C’è ansia nel Napoli, se ne saprà di più domani. Al posto di Demme è entrato il 23enne romano Folorunsho che ha giocato l’ultimo campionato in Serie B con la Reggina e ha segnato anche sei gol. Non ha demeritato.

Il Napoli ha giochicchiato, ha dovuto fare i conti con i carichi della preparazione e con il pressing della Pro Vercelli allenata da Scienza. I piemontesi hanno chiuso spesso i varchi. Quando non è avvenuto, ci ha pensato la mancanza di precisione del Napoli in zona gol. Un palo di Zedadka, qualche altra occasione non sfruttata. Ounas non ha pensato che fosse un’occasione per emttersi in mostra. Nel Napoli qualcuno si è lamentato dell’aggressività degli avversari e a inizio ripresa Koulibaly si è esibito in un paio di entrate non proprio ordinarie in un’amichevole. Nel finale, pestone ai danni di Folorunsho.

Dopo l’ora di gioco, girandola di sostituzioni. Sono entrati Gaetano, Luperto, Machach, Costa, Ciciretti, il portiere Idasiak, Manolas, Zielinski e Malcuit. La partita almeno apparentemente non ha detto granché. Una sgambatura a questo punto della preparazione, prima della partita del 31 luglio a Monaco di Baviera contro il Bayern.