Mourinho scontento della Roma, urla nello spogliatoio e in campo: «Tirate fuori gli attributi»

“ L’aria deve cambiare, e in fretta, nello spogliatoio della Roma . José Mourinho non è uno che perde tempo ed esige che velocemente i giocatori a sua disposizione cambino testa e atteggiamento”.

Lo scrive Repubblica Roma, parlando di “anni di rilassatezza“, caratterizzati anche da “continui infortuni forse anche legati a un modo leggero di allenarsi e a un’atavica “mosceria” che si vive dentro Trigoria”.

Il tecnico, ad ogni modo, non è contento.

“Il tecnico non è contento di quello che sta vedendo e sia pubblicamente (ieri era visibile il secondo allenamento, proprio per mandare un messaggio in questo senso anche all’esterno), sia, soprattutto, dentro lo spogliatoio, non smette di urlare. La gara di Trieste ha fatto arrabbiare lo Special One, e nella riunione pre-allenamento di ieri è stato durissimo con i giocatori. Chiedendo un cambiamento di testa, di intensità, di atteggiamento, di personalità, per evitare infortuni, e di rilassarsi senza aver raggiunto nulla. Sul campo, poi, Mou ha incalzato i suoi, facendosi sentire bene da tutti. «È ora che miglioriamo, e quando siete in fatica tirate fuori gli attributi», e ancora «Movimento, movimento», «Veloci»”.

“Chi lo segue, bene, altrimenti Mourinho non ci metterà nulla a disfarsi dei giocatori indolenti, che non cambiano in fretta la loro testa”.