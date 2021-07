Mario Rui al Galatasaray, situazione non facile: il Napoli vuole 2 milioni in più, Rui tira sull’ingaggio

Il Corriere dello Sport definisce “non troppo agevole” la situazione di mercato di Mario Rui. Il portoghese è nel mirino del Galatasaray, che ha offerto 5 milioni al Napoli. Ma il quotidiano sportivo scrive che il club partenopeo spinge per un aumento del prezzo.

“Il Galatasaray vuole Mario Rui, trentenne mancino portoghese che Spalletti ha già conosciuto ai tempi della Roma, e il club azzurro si è detto disponibile ad ascoltare. A valutare la proposta: formulata sulla base di 5 milioni. Il Napoli punta a guadagnare qualcosa in più, quantomeno un paio di milioni, ma il fatto che la trattativa continui e anzi sia nel pieno è sintomo preciso della volontà comune di chiudere il cerchio. Rui, che in azzurro è titolare di un ingaggio importante che supera i 2 milioni di euro, dal canto suo vuole puntare uno stipendio all’altezza: la storia non è insomma troppo agevole, ma le parti sono tutte al lavoro”.