Maresciallo morto a calcetto, i carabinieri: «Le lesioni sul corpo frutto della manovra di rianimazione»

Ieri abbiamo scritto del mistero che avvolge la morte di Eugenio Fasano, il maresciallo dei Carabinieri morto nel 2019 dopo una partita di calcetto. Tanti i dubbi che insospettiscono la famiglia. I soccorsi arrivati in ritardo, il fatto che nessuno sappia contro chi giocava Fasano, le strane lesioni rinvenute sul suo corpo. E anche la circostanza che, in ospedale, nonostante fossero presenti molti graduati, nessuno abbia saputo dare ai medici le generalità del maresciallo. Oggi Repubblica Roma aggiunge un altro tassello alla storia di cronaca. L’arma dei Carabinieri dichiara che le lesioni sono compatibili con la manovra di rianimazione. Circostanza un po’ strana visto che a praticarla è stata una dottoressa donna.

“Troppe le questioni che non tornano. Una su tutte per quale motivo il maresciallo avesse diverse costole fratturate, un’arteria rotta, un polmone e lo sterno perforato. L’Arma ha spiegato che è per via del massaggio cardiaco al quale il

sottufficiale è stato sottoposto anche con l’uso del defibrillatore. Certo è che deve essere stato un massaggio particolarmente violento, soprattutto se si pensa che a farlo è stata una donna“.