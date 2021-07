Malagò: «Orgogliosi di essere italiani». Gravina: «La Nazionale simbolo di un Paese ferito ma unito»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presente al Quirinale all’evento in onore della Nazionale di Mancini ha fatto i complimenti agli azzurri e a Matteo Berrettini.

“Grazie di questa bellissima e meravigliosa iniziativa organizzata una volta tanto con l’immediatezza delle vicende sportive. Questa è una meravigliosa giornata di sport, ma quando abbiamo organizzato tutto questo non sapevamo i risultati che sarebbero arrivati. Volevamo rendere il giusto omaggio a prescindere, a dimostrazione dell’importanza della meravigliosa avventura della Nazionale di calcio. Pochi giorni fa parlai della miccia che era stata accesa e che coinvolgeva tutto il Paese. Il grande merito va alla Federazione e al presidente Gravina. Questi ragazzi hanno portato valori incredibili. Grandi meriti anche a Mancini e al suo staff, e voglio fare i complimenti anche a Matteo Berrettini per quello che ha fatto. Siamo stati tutti orgogliosi di essere italiani . Abbiamo creduto in un progetto affidandoci a persone competenti. Stiamo partendo per Tokyo con la più grande spedizione di sempre, lo sport italiano è in un grande momento”.

Anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto.

“Per noi è un onore essere ricevuti qui al Quirinale così come aver condiviso con il Presidente Mattarella le grandi emozioni di ieri di una gara sofferta che ci ha consentito di alzare al cielo un trofeo europeo dopo 53 anni dal primo successo. Sono convinto che il Presidente in questa occasione abbia potuto toccare con mano la forza di questa squadra che è simbolo di un Paese sicuramente ferito ma unito e caratterizzato da una gran voglia di ripresa. Come sta accadendo per l’intero Paese anche la nostra Nazionale si sta riprendendo e questo è grazie al ct Mancini che ha creato una squadra che non si è mai snaturata. Spero che la grande bellezza mostrata dalla Nazionale sia fonte d’ispirazione per la rinascita del calcio italiano”.