L’Italia della spada maschile eliminata da Tokyo 2020. Fichera: «Basta critiche alla nostra professionalità»

L’Italia di spada maschile di Marco Fichera, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli è stata sconfitta al primo turno dalla Russia (45-34). E’ sfumata l’idea di una medaglia. Durissimo Fichera nel post partita.

“Oggi possiamo solo leccarci le ferite, prenderci le critiche e andare avanti. Ma chiedo a tutti di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti hanno messo in cinque anni di attività . Il risultato è deludente, le critiche ci stanno e noi le accettiamo, ma non accettiamo più, neanche da perdenti oggi, le critiche che leggiamo e abbiamo letto in questi giorni sul nostro professionismo. Questo non lo tolleriamo più”.