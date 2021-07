L’Italia del tennis è fuori alle Olimpiadi: Fognini perde con Mevdevev, Giorgi esce con Svitolina

Due avversari di livello hanno eliminato gli ultimi italiani rimasti in gara: non ci saranno medaglie, dunque, in questa disciplina

Difficile pretendere di più, dai due rappresentanti italiani rimasti nel torneo olimpico di tennis. In un clima ancora una volta molto proibitivo, con 32 gradi e il 65% di umidità, Fabio Fognini s’è dovuto arrendere al numero 2, Daniil Mevdevev, anche se è riuscito a strappargli un set (2-6 6-3 2-6 per due ore e mezza di gara).

Destino non troppo distante per Camila Giorgi, che è stata eliminata nel torneo femminile per mano di Elina Svitolina (numero 6 del mondo) con un doppio 6-4.

Questo il commento di Giorgi al termine della partita.

Ho commesso troppi errori, non ero al meglio fisicamente, mi sentivo un po’ stanca. Ho avuto tante occasioni per chiudere il punto ma non le ho sfruttate.

Decisamente più soddisfatto Fognini.

Le condizioni erano estreme, eravamo scoppiati ma io mi sentivo bene. Ho giocato un match alla pari col numero 2 su questa superficie a 34 anni. Non è poi così male.