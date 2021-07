La Nazionale di pallavolo femminile batte anche l’Argentina (terza vittoria in tre partite)

Prosegue a punteggio pieno il cammino di Egonu e compagne. Sabato la Cina. Il ct Mazzanti: «Non dobbiamo farle rientrare in carreggiata»

E sono tre. La nazionale italiana di pallavolo femminile batte anche l’Argentina (3-0) e procede a punteggio pieno la spedizione olimpica dopo aver battuto Russia e Turchia.

Netta la vittoria sulle sudamericane che hanno opposto resistenza soltanto nella prima frazione nel corso della quale sono andate in vantaggio a metà percorso. Poi, però, le azzurre hanno ripreso in mano il match e non lo hanno più mollato: 25-21, 25-16, 25-15 i parziali.

Il ct Mazzanti ha così commentato:

Rispetto alla partita con la Russia, che si giocava allo stesso orario, abbiamo speso all’inizio un po’ più di energie per trovare compattezza. Poi, quando la squadra si è ritrovata, si sono viste combinazioni molte belle, anche da parte di chi nelle gare precedenti aveva giocato poco. Si avvicinano le partite che decideranno la classifica del girone, ci arriviamo nella migliore condizione con tre vittorie e a punteggio pieno. Il match con la Cina (si giocherà sabato) ci evoca tanti bei ricordi. Loro hanno avuto un avvio di Olimpiade complicato e dobbiamo essere brave a non farle rientrare in carreggiata.