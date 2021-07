La famiglia di Peaty ha detto alla BBC che loro le Olimpiadi le guardano su Eurosport

La piccola gaffe è invece il segnale della frustrazione della tv pubblica inglese che, come la Rai, non può trasmettere tutto perché i diritti li ha Discovery

Un’intervista della BBC con la famiglia in festa di Adam Peaty ha preso una piega imbarazzante quando hanno ammesso che loro l’oro dell’immortale nuotatore inglese l’hanno guardato su Eurosport.

A Caroline e Mark, mamma e papà Peaty, il Dan Walker ha chiesto divertito del doppio “fucking” col quale il figlio aveva commentato la vittoria olimpica poco prima. E loro, candidi:

“Non l’abbiamo sentito, perché eravamo sintonizzati su un altro canale”, ha risposto Caroline. Mark ha detto che stavano guardando Eurosport.

La cosa in sé è solo una piccola gaffe, ma è stata letta come l’ulteriore segnale di una copertura olimpica zeppa di problemi per la gloriosa tv pubblica britannica.

I boss della BBC hanno riconosciuto un po’ di “frustrazione” per la copertura ridotta. Gli spettatori stanno bombardato l’emittente di lamentele poiché trasmette solo due eventi live alla volta, a causa del nuovo accordo con il gigante americano Discovery.

Ron Chakraborty, che guida i principali eventi di BBC Sport, ha incolpato i nuovi accordi sui diritti del Cio, e ha detto che “dobbiamo essere agili e spesso dobbiamo prendere decisioni difficili”.

“Anche se ci piacerebbe avere ancora 24 live streaming e la nostra offerta ‘non perdere mai un momento’ come a Londra e Rio, il nostro nuovo accordo sui diritti semplicemente non lo consente”.