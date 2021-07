Irma Testa: «L’ambiente dello sport non ammette debolezze. Basta poco e crolla tutto dentro un atleta»

Repubblica intervista Irma Testa. Ieri la pugile campana è arrivata in semifinale. Sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile.

Racconta i suoi tatuaggi. Una geisha sul braccio sinistro a ricordarle la sua forza ma anche la sua fragilità.

Sul destro, il ricordo di un periodo nero.

«Panta rei, tutto scorre, tutto deve scorrere, andare, perdersi, le cose brutte ma anche le belle. Come nella boxe, si inizia ogni volta da zero, e quello che hai fatto per arrivare fin lì non vale niente».