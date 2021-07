Il messaggio di Ronaldo alla Juve: «Arrivo il 25. E resto». Si lavora al prolungamento spalmando l’ingaggio

Cristiano Ronaldo ha comunicato alla Juventus che il 25 luglio sarà alla Continassa per iniziare a lavorare con Allegri. Il suo agente, Mendes, è al lavoro per garantirgli un rinnovo fino al 2023 spalmando l’ingaggio. Lo scrive la Gazzatta dello Sport.

“«Juve arrivo. E resto», Cristiano Ronaldo non ha lasciato dubbi nel suo messaggio al mondo bianconero. Sarà regolarmente presente il 25 luglio alla Continassa: a conferma che quel che ha detto Pavel Nedved al sorteggio per i calendari della Serie A era una vera e propria anticipazione. Il campione portoghese nei giorni scorsi ha comunicato al club che è impaziente di riprendere ad allenarsi“.

“Nella testa di Cristiano potrebbe essere utile un rinnovo sino al 2023, in modo da ritagliarsi, poi, una via d’uscita quando avrà 38 anni: magari per un’esperienza meno impegnativa. Ma è chiaro che quello stipendio da 60 milioni lordi incide in maniera rilevante in un bilancio in questa fase troppo in rosso”.