Il green pass diventa obbligatorio ed è subito corsa ai vaccini. In Campania 10mila adesioni in un giorno

L’impennata nelle prenotazioni è generalizzata. In Lombardia quasi 50mila domande in 24 ore. In Lazio portale regionale in tilt

Dopo l’annuncio del green pass obbligatorio fatto ieri dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in tutta Italia oggi si è registrato un boom di prenotazioni per i vaccini.

Il Corriere della Sera, nella sua edizione digitale, riporta i dati delle prenotazioni nelle varie Regioni del Paese. In Lombardia solo ieri 48.646 prenotazioni, mentre, nella prima metà di luglio, non si erano mai superate le 15mila domande al giorno. Raddoppiano le richieste in Piemonte: da 10mila a 20mila in poche ore. In Veneto si passa da 7mila a 20mila prenotazioni.

L’aumento è generalizzato e notevole. Nel Lazio, addirittura, il portale della Regione è andato in tilt per qualche ora per l’eccesso di domande.

Impennata anche in Campania, come spiega Massimo Bisogno, dell’Unità di crisi regionale.

«La media era nelle ultime settimane di 4-5.000 adesioni al giorno. Ma già ieri c’è stato un boom con la giornata che si è chiusa con 10.000 nuove adesioni. Oggi intorno alle 15.30 c’erano già 8.000 nuovi prenotati».