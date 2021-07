Il Chievo non ci sta: presentato ricorso al Tar per restare in Serie B

Il Collegio di Garanzia del Coni aveva respinto il precedente ricorso per l’iscrizione al campionato respinta dagli organi federali

Il Chievo Verona non demorde e fa di tutto per vedere riconosciute le proprie ragioni. Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che ricorrerà al Tar del Lazio nella speranza che ribalti il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni che aveva confermato come respinta l’iscrizione al campionato di Serie B.

L’A.C. ChievoVerona al fine di difendere i propri diritti e ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22, comunica di aver depositato in data odierna il ricorso al TAR del Lazio a firma del Professore e Avvocato Bernardo Giorgio Mattarella, dell’Avvocato Daniele Ripamonti e dell’Avvocato Flavio Iacovone, per impugnare la decisione del Collegio di Garanzia del CONI.