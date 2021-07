Gazzetta: Tokyo 2020, sei azzurri in isolamento per contatto con un giornalista positivo

Alle Olimpiadi, sei atleti azzurri e sette dirigenti sono attualmente in isolamento perché “contatti stretti” del giornalista positivo al Covid all’arrivo del volo di domenica proveniente da Roma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. I nomi non sono noti, ma si sa che appartengono alla boxe, allo skateboard ed ai tuffi. Il Coni ha emesso un comunicato.

“La procedura è già scattata subito dopo la comunicazione ufficiale al Coni. Inoltre, all’interno del villaggio gli atleti, benché in isolamento fiduciario, continueranno a svolgere regolarmente tutte le loro attività propedeutiche alle competizioni olimpiche, seguendo solo specifiche accortezze procedurali per quanto riguarda i pasti e i trasferimenti agli impianti di gara. Il Coni si sta adoperando ai massimi livelli per garantire alle atlete e agli atleti, sfortunatamente coinvolti in questo disagio non causato dai loro comportamenti, le migliori condizioni, anche psicologiche, per superare rapidamente e senza aggravi questo particolare momento di difficoltà. Per motivi di privacy il Coni non comunicherà i nomi delle atlete e degli atleti coinvolti”.