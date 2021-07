Gazzetta: Lukaku ha rifiutato l’offerta di oltre 10 milioni di ingaggio dal Chelsea

Incassato il no del calciatore, il club inglese non si è fatto avanti con l’Inter. Lukaku vuole restare a Milano, la Premier non gli interessa più

Il Chelsea è piombato su Romelu Lukaku con un’offerta importante. Ma il campione nerazzurro ha detto no. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il club londinese è alla ricerca di un centravanti: l’assalto a Erling Haaland non è andato a buon fine, almeno per il momento. E nel ristrettissimo taccuino dei Blues è ovviamente presente anche il nome di Lukaku. Così si spiega il tentativo di affondo, con un ingaggio da doppia cifra, superiore ai 10 milioni a stagione. Tentativo però subito respinto sul nascere da Romelu. Lukaku non ha intenzione di muoversi da Milano. Ha recapitato il messaggio al Chelsea, l’ha comunicato anche all’Inter”.

Due le ragioni per cui Lukaku non intende lasciare l’Inter, spiega la rosea.

“La prima, la più importante: Romelu, oltre a trovarsi bene a Milano, è grato al club che due anni fa, di questi tempi, lo portava via dall’incubo Manchester United e da un campionato nel quale aveva imboccato un tunnel senza uscita, bloccando di fatto la sua crescita in termini di carriera. La seconda motivazione: tra Lukaku e la Premier potrebbe non esserci più un futuro. Perché in assoluto il ritorno in Inghilterra non stimola Romelu, non lo affascina l’idea di tornare dove è già stato, neppure se dovesse farlo da vincitore, come in fondo sarebbe in questo caso”.

Il Chelsea non ha parlato con l’Inter.

“In assenza del sì di Lukaku, il Chelsea non ha mai parlato con l’Inter, nessuna proposta è giunta in viale della Liberazione. Di sicuro, la valutazione che l’Inter fa di Lukaku è a tre cifre, superiore ai 100 milioni di euro. Ma questo non è neppure un tema di discussione, spento sul nascere dal centravanti belga”.