Gazzetta: Insigne resterà a Napoli un altro anno anche senza rinnovo

Né cessione né prolungamento. Potrebbe profilarsi una terza via per arrivare in primavera e poi decidere il da farsi

Cessione o rinnovo per Lorenzo Insigne? La Gazzetta dello Sport parla di una terza via possibile: la permanenza a Napoli senza prolungamento.

“Ed ecco che prende corpo la terza possibilità. Cioè niente rinnovo, ma neanche cessione del giocatore, che vuole restare a Napoli. Si profila una strada che porta a un anno vissuto serenamente (se possibile) con il capitano concentrato a dare il meglio in campo e il club che in primavera – se ne frattempo saranno migliorati i fatturati, augurandosi la fine della pandemia – magari potrebbe trovare le risorse economiche per offrire un rinnovo al proprio capitano”.

Insigne vuole restare nel club partenopeo. Gli hanno fatto piacere le telefonate di Spalletti e le sue parole pubbliche di stima.

“E’ curioso di conoscere sul campo Spalletti e attende sereno il colloquio con il presidente, annunciato da De Laurentiis. Non una vera trattativa. Nel quale il capitano ribadirà al presidente la voglia di mantenere quella fascia fin quando sarà possibile. A quel punto, se non ci saranno retropensieri, le parti potranno comunque concordare un percorso. Senza per forza rompere o dirsi addio”.

Del resto, aggiunge la rosea, Insigne non potrebbe essere un nuovo caso Milik.

“Visto che al momento non ha mai rifiutato l’offerta del club. Perché semplicemente non c’è stata”.