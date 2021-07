Gazzetta: Adl vuole un faccia a faccia con Insigne, Lorenzo dirà no all’incontro senza il suo agente

Il presidente vuole un chiarimento entro agosto. Ma Insigne, convinto che il club non voglia confermarlo, medita di rifiutare se non alle sue condizioni

Gazzetta: Adl vuole un faccia a faccia con Insigne. Lorenzo pronto a dire no se non ci sarà il suo agente

La Gazzetta dello Sport torna sul gelo tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Lorenzo Insigne. Scrive che il patron vuole un faccia a faccia con il capitano ad agosto, per chiarire tutto quanto resta in sospeso. Insigne, però, non ha intenzione di incontrarlo senza la presenza del suo procuratore, Vincenzo Pisacane.

“Un faccia a faccia ad agosto. È quello che vuole Aurelio De Laurentiis con Lorenzo Insigne. Per dirsi tutto quello che non si sono detti in un anno difficile, pieno di tensioni in casa Napoli”.

Fin qui la posizione di De Laurentiis. Il quotidiano sportivo scrive poi delle intenzioni del capitano.

“Insigne si è convinto che il club non abbia alcuna intenzione di confermarlo e sta meditando – dal suo buen ritiro di Ibiza – di dire no a un incontro con De Laurentiis, se non alla presenza del suo procuratore. Vedremo come proseguirà questa battaglia di nervi”.

Insigne vuole un aumento dell’ingaggio, il Napoli ha la necessità di ridurre il monte stipendi.

“Uno spazio per trovare un accordo ci può essere. Basta volerlo, da entrambe le parti. Volontà che al momento non c’è, sperando di poter essere smentiti”.