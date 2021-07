CorSport: Serie A, Adl minaccia di non provvedere alla compilazione dei calendari 

Insieme al presidente del Napoli, i più infervorati sono stati Ferrero e Preziosi. L’ipotesi però è da scartare, la cerimonia è stata già fissata per il 14 luglio

Un’altra assemblea incandescente quella svoltasi ieri tra i 20 club di Serie A. Stavolta gli animi si sono scaldati per la questione pubblico negli stadi, la prossima stagione. Le società sono state tutte compatte nel rivolgere una nota al Governo in cui chiedono la riapertura degli impianti al 100% per i vaccinati, altrimenti, scrivono, il campionato non partirà. Il Corriere dello Sport racconta che tra i presidenti più agguerriti c’erano De Laurentiis, Ferrero e Preziosi. Tutti e tre hanno minacciato di non provvedere alla compilazione dei calendari.

“Con Preziosi, Ferrero e De Laurentiis – dopo le parole di mercoledì è nella sostanza passato ai fatti – particolarmente infervorati, tanto da arrivare a ipotizzare di non provvedere nemmeno alla compilazione dei calendari. Al momento questa ipotesi è scartata: la cerimonia è stata fissata per il prossimo 14 luglio (alcune location sono già oggetto di valutazione) e verrà trasmessa su Dazn”.