CorSport: Demme potrebbe tornare in campo a settembre, saltando solo 6 gare di campionato

Dipenderà da come reagirà all’intervento di ieri. Nella peggiore delle ipotesi, i mesi sarebbero tre e le partite saltate una decina in Serie A e 4 in Europa League

Ieri Diego Demme è stato operato al ginocchio destro per ricostruire il collaterale. Il Corriere dello Sport scrive che potrebbe tornare in campo a settembre, saltando solo 6 gare di campionato. Dipenderà tutto da come reagirà il centrocampista.

“Demme spera di farcela nel minor tempo possibile, sarebbero due mesi esatti, significherebbe presentarsi a Spalletti a fine settembre, dopo aver saltato ‘appena’ sei partite di campionato e un paio di Europa League: un trionfo! Oppure, e sarebbe la strada più lunga, i mesi passerebbero a tre, i giorni sarebbero chiaramente novanta e le partite diventerebbero una decina di campionato a cui aggiungerne quattro d’Europa League”.