CorSport: al Napoli non sono arrivate offerte per Insigne

Solo qualche richiesta di info al manager Pisacane da club di Premier, Liga e Ligue 1. Difficile che possa essere ceduto prima della scadenza

È difficile che Lorenzo Insigne lasci il Napoli in questa sessione di mercato, scrive il Corriere dello Sport. Nessuno si accollerebbe il suo ingaggio a pochi mesi dal parametro zero. In fondo, di offerte ancora non ne sono arrivate.

“A gennaio potrà essere acquistato a zero. Di certo un vantaggio per lui in ottica-ingaggio, ma anche un ostacolo. Di questi tempi è complesso trovare una società che a pochi mesi dallo svincolo si assuma i costi del cartellino e di un ingaggio che secondo le sue aspirazioni dovrebbe superare i 5 milioni attuali. Molto complesso: per il momento, infatti, non si registrano offerte e piuttosto soltanto qualche richiesta di info recapitata al suo manager Pisacane da club di Premier, Liga e Ligue 1”.