Cormez: De Laurentiis non ha paura di perdere Insigne a parametro zero

Lorenzo Insigne tornerà ad allenarsi con il Napoli a Castel di Sangro, il 3 agosto. Sarà anche l’occasione per rivedere il presidente De Laurentiis. Ma l’incontro tra i due, scrive il Corriere del Mezzogiorno, non sarà decisivo.

“La sensazione è che l’appuntamento non sarà decisivo, ci sarà tanto ancora da approfondire. De Laurentiis non ha paura di perdere il suo capitano a parametro zero, del resto nel calcio ai tempi della pandemia la concezione del giocatore in scadenza di contratto è cambiata. Più che all’idea di perdere un patrimonio, si ragiona sul peso finanziario dello stipendio da cui si ci libera”.

“Insigne può restare in stand-by, aggiornandosi magari durante la stagione, quando le sirene di altri lidi potrebbero diventare concrete”.