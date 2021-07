Che ci fa Hysaj tra Messi, Ribery e Sergio Ramos? Per il Daily Mail è nel “best 11” degli svincolati

Per il quotidiano inglese “il talentuoso” albanese è tra i migliori giocatori senza contratto da oggi. Sembra un quesito enigmistico: trova l’intruso

Donnarumma; Hysaj, Ramos, Boateng, Bertrand; Lundstram, Mata, Wilshare; Messi, King, Ribery. E’ la formazione dei migliori giocatori che da oggi sono senza contratto, stilata dal Daily Mail. Il “best 11” capitanato dal più forte giocatore del pianeta che in attesa di un rinnovo o di un nuovo ingaggio, non è più un giocatore del Barcellona.

Il quotidiano inglese la definisce una “terra di mezzo”, un limbo dal quale chi ha i capitali da investire in lauti stipendi può pescare il jolly. Più che altro sembra un tranello enigmistico di facile soluzione: trova l’intruso. Che ci fa Hysaj al fianco di Sergio Ramos?

Il Daily Mail lo definisce “talentuoso terzino destro”. E lo dà per accasabile alla Lazio di Sarri, che è stato un po’ il suo mentore. Fa comunque un po’ specie vederlo in campo al fianco con Messi e Mata. Evidentemente gli altri colleghi del ruolo, in Europa, al momento hanno tutti un lavoro.