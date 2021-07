Cavendish racconta l’agonia del Tour: «Lacrime, emozioni, solitudine, una forma di tortura»

Sul Telegraph il ciclista descrive in prima persona il dramma in nove giorni nonostante la vittoria di due tappe

Mark Cavendish taglia il traguardo in lacrime, scortato da Morkov e Declercq. E’ ancora al Tour de France, è riuscito stare dentro i 37 minuti 20 secondi imposti in base al tempo del vincitore (+14%). In sette non ce la fanno, fuori tempo massimo, tra questi anche Démare, Guarnieri e Coquard.

Racconta in prima persona al Telegraph il “dramma in nove giorni” di questa suo Tour. E la descrive come un’ “esperienza extracorporea”.

“Posso dire onestamente che non ho mai conosciuto niente di simile. Non so nemmeno cosa dire delle mie due vittorie. A Fougeres è stata una sensazione magica dopo tanti anni. L’emozione repressa che mi è venuta fuori al traguardo è difficile da descrivere. Era come un’esperienza extracorporea. Quando sono tornato in hotel, mi sono seduto sul pavimento della mia stanza, indossando ancora la maglia verde. E ho pianto. Probabilmente sono rimasto lì seduto a piangere per un’ora”.

“Ho davvero faticato a dormire dopo quella vittoria, ripassando tutto nella mia testa, cercando di dargli un senso. La seconda a Chateauroux un paio di giorni dopo è stata ugualmente soddisfacente. Ma da allora, la gara è diventata brutale. L’intero gruppo ha sofferto venerdì, sabato e domenica. Non solo io. Tutti. Quando sei nel gruppetto che cerca di tagliare il tempo, e fa freddo e piove, è una forma particolare di tortura. È una gara nella gara che in realtà non è raccontata o apprezzata dal grande pubblico”.

“Siamo tutti fatti in modo diverso. Come le automobili, tutti abbiamo i nostri punti di forza e di debolezza. In una breve sezione piatta, il corridore di resistenza vincerà, ma non può scalare le colline. L’auto di F1 è super veloce ma non dura a lungo. L’auto da rally è la migliore a tutto tondo su una varietà di terreni. Questo è il mio modo per dire che non sono fatto per arrampicare”.

E poi parla dell’arrivo in lacrime. “Ero morto all’arrivo; freddo, umido e ancora una volta sopraffatto dall’emozione. Ero così grato ai miei compagni di squadra Dries Devenyns, Tim Declerq e Michael Morkov. Ero stordito, al traguardo”.

“È difficile descrivere come ci si sente. Dei 550 km che abbiamo percorso nei tre giorni, credo di averne corsi solo circa 50 in una specie di gruppo. E non puoi raggiungere il gruppo in discesa come una volta. Questo è stato uno dei più grandi cambiamenti nell’ultimo decennio”.

“Questa è l’agonia e l’estasi del Tour de France”.