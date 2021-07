Capello: «In questo Europeo ho rivisto gli uno contro uno. Meno palle indietro, più palle in avanti»

Al CorSport: «E’ il ritorno al dribbling. Italia-Inghilterra? Si può fare. L’Inghilterra è una squadra interessante, non ancora una grande squadra».

Il Corriere dello Sport intervista Fabio Capello. Secondo lui l’Italia può battere l’Inghilterra nella finale di Euro 2020.

«Si può fare. L’Inghilterra è una squadra interessante, non ancora una grande squadra. A centrocampo non ha tanta qualità, tutta gente, però, che lavora, forte, aggressiva, pericolosa sugli esterni. La novità è che difende bene, prevale fisicamente e per rapidità. E poi ha l’unico centravanti dell’Europeo, Kane. I falsi nueve, ma lascia stare…».