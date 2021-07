Sarà Italia-Inghilterra. Inglesi in finale con un rigore all’italiana

Sterling, appena sfiorato, si tuffa in area e stramazza al suolo. L’arbitro Makkelie abbocca ed è 2-1 contro la Danimarca. Melina finale

Fair play? What? L’Inghilterra va in finale agli Europei con un rigore all’italiana. L’avessimo fatto noi, sarebbe successo il finimondo. Sull’1-1, primo tempo supplementare, Stering entra in area a trecento all’ora, sterza e poi si tuffa come il miglior Greg Louganis. L’arbitro olandese Makkelie abbocca e fischia. Il Var conferma, non si sa bene cosa. Harry Kane va dal dischetto, tiro, Schmeichel para ma non blocca ed Harry Kane segna su respinta.

La Nazionale di Southgate va così in finale contro l’Italia di Mancini. Si giocherà domenica sera a Wembley. L’Inghilterra va in finale pur lasciando in panchina giocatori del calibro di Sancho Bellingham Rashford oltre a Foden e Grealish entrati a partita in corso. È la prima finale per l’Inghilterra a un Europeo.

La Danimarca ha accarezzato il sogno della vittoria per dieci minuti scarsi, dalla mezz’ora al 39esimo, dal gol di Damsgaard che su punizione ha sorpreso Pickford fino all’autorete di Kjaer che è intervenuto nel disperato tentativo di anticipare Sterling. L’Inghilterra è via via cresciuta anche se non ha creato vere e proprie occasioni. Si è resa pericolosa di testa con Maguire. fino al tuffo di Sterling. Nel finale, altro omaggio all’Italia con la melina per far passare il tempo.