Cairo: «Dal Torino una importante proposta di rinnovo a Belotti. Ora dipende da lui»

«Se non dovesse accettare, sarebbe tutto diverso. Aspettiamo, non mi piace fare le trattative sui giornali. Non è una novità che ci siano squadre interessate»

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato di Belotti, del suo futuro, soprattutto della proposta di rinnovo che il Torino ha formulato al centravanti granata e della Nazionale.

«Al momento Belotti è in vacanza – ha detto il presidente granata -. Abbiamo fatto una offerta di rinnovo molto importante per quelle che sono le casse del Toro. Se lui non dovesse accettare, sarà tutto diverso. Dopodiché aspettiamo, non mi piace fare le trattative sui giornali».

Il presidente era all’amichevole del Torino contro i sauditi dell’Al-Fateh.

«Vediamo cosa succede, abbiamo un mese davanti per chiudere o fare altre cose. Richieste? Secondo me è meglio non parlare di queste cose, è evidente che il giocatore possa piacere molto. Non è una novità che ci siano squadre interessate».