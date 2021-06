Totti chiude con la Roma: “Non c’è posto per me, se mi chiamano ho il telefono spento”

Francesco Totti quando parla della Roma usa sempre il “noi”. Ma poi è costretto a rispondere sempre alla solita domanda su un suo eventuale ruolo in società. E lo fa sempre amareggiato. Ora Totti è con Bebe Vio Ambassador delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, e in conferenza stampa gli domandano della Roma, e di Mourinho:

“Mourinho quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l’allenatore più forte al mondo. Se mi sarebbe piaciuto farmi allenare da lui? Quando ero più giovane sì. Un ruolo per me in società? Non ho parlato con nessuno con la Roma e non ci sarà nessun ruolo per me. Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento”.