Stadio Franchi, bando da 190 milioni per la ristrutturazione dell’impianto

È stato illustrato oggi dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, il bando per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. L’impianto disporrà di 40 mila posti tutti al coperto, con i lavori da completare entro il 2026 per poter ricevere il finanziamento derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il bando potrà contemplare la realizzazione delle nuove curve interne in parallelo a quelle già esistenti, oltre all’eliminazione del parterre realizzato per i Mondiali del 1990. Altri elementi, come la Torre di maratona, le scale elicoidali e la tribuna centrale, saranno invece da conservare.

Il sindaco ha poi aggiunto quanto segue, nella conferenza stampa tenuta per l’Associazione Stampa estera.

Potranno essere inserite nello stadio le seguenti funzioni: spazi per l’ospitalità, aree lounge, skybox in misura decisamente maggiore di quella attuale, aree per i media, punti di ristoro, un museo del calcio aperto al pubblico tutti i giorni dell’anno, attività commerciali legate alla squadra della Fiorentina, parcheggi di hospitality, nursery.

Nella commissione esaminatrice saranno previsti un esperto di urbanistica, un esperto di architettura del paesaggio, un esperto di restauro di strutture complesse in cemento armato, un esperto con specifiche competenze storico-critiche per la lettura e l’interpretazione dei valori propri della struttura preesistente, un esperto di luoghi della cultura, un esperto in gestione di impianti sportivi, un esperto del mondo del calcio e, se sarà necessario, si introdurranno ulteriori figure in base alle esigenze.