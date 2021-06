Sole 24 Ore: Helbiz, dai monopattini al calcio. In campo per i diritti della Serie B

La Serie B sbarca su Helbiz, gruppo leader nella micro mobilità. La società ha sede a New York e gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in una 40ina di città nel mondo.

Lo scrive Il Sole 24 Ore.

“Helbiz ha presentato un’offerta per i diritti 2021-24 della Serie Bkt (la Serie cadetta si chiamerà così per altri tre anni dopo il recente rinnovo dell’intesa fra Lega B e Bkt, big player del settore pneumatici). Per essere più precisi: a presentare l’offerta è Helbiz Media, la nuova business unit del gruppo. E per far capire che si fa sul serio, a capo di Helbiz Media è arrivato Matteo Mammì, ex top manager Sky da sempre nel mondo dei diritti sportivi, prima in Img e poi in Sky oltre a Mediapro”.