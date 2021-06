Sky: è fatta per Calhanoglu all’Inter, domani visite mediche

Il centrocampista ha raggiunto l’accordo con il club nerazzurro. Per lui è pronto un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus

L’accelerata dell’Inter per accaparrarsi Calhanoglu in sostituzione di Eriksen ha dato buoni frutti. Secondo quanto riporta Sky, il centrocampista turco, in scadenza col Milan il 30 giugno, ha raggiunto l’accordo con il club nerazzurro. Restano da definire solo gli ultimi dettagli. Calhanoglu rientrerà oggi in città e domani sosterrà le visite mediche. Per lui è pronto un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. E’ il primo acquisto dell’Inter di Inzaghi.