Il potente procuratore ha ottimi rapporti col club. La trattativa con Espirito Santo (suo assistito) non è andata a buon fine. Rino in lizza con Favre e Benitez

Riuscirà Mendes a piazzare Gattuso all’Everton? La domanda è lecita e ha anche una sua solidità. Alla base del burrascoso divorzio tra la Fiorentina di Commisso e Gattuso c’è stato proprio Jorge Mendes molto più di un procuratore. Un signore del calcio che cura anche gli interessi dell’ex allenatore del Napoli. Da quel che è emerso, sembra che alla base dei dissapori ci siano proprio contrasti tra la dirigenza e Mendes. Gattuso aveva chiesto calciatori curati dal portoghese – Oliveira e Guedes – ma Commisso e Joe Barone hanno ritenuto elevati i costi dei due. Ed è finita. Sui social, come visto, si parla molto di questa separazione.

Adesso, la Fiorentina cerca un nuovo allenatore e Gattuso una squadra. E all’orizzonte si profila l’Everton che è stato di Carlo Ancelotti. È uno strano destino quello di Gattuso perennemente all’inseguimento del suo ex allenatore. Mendes è in ottimi rapporti con l’Everton. Il club blu di Liverpool ha avuto una lunga trattativa con il tecnico Espirito Santo – ovviamente scuderia Mendes – ma non si è giunti a un accordo.

Due settimane dopo l’addio di Ancelotti (che è andato al Real Madrid), l’Everton è ancora senza tecnico. E Mendes ha proposto Gattuso al suo amico Moshiri presidente dei Toffees. Si è parlato di Benitez, si sta parlando di Favre. Gattuso, però, ha le sue chance.