Repubblica: Sarri vuole Hysaj, l’albanese potrebbe essere uno dei primi acquisti di Lotito

Tra oggi e domani il presidente della Lazio, Claudio Lotito, incontrerà Maurizio Sarri. La trattativa tra i due è avviatissima, entro 48 ore si dovrebbe arrivare alla fumata bianca. Intanto, il tecnico toscano ha chiesto già rinforzi sul mercato. La Gazzetta dello Sport scrive che sono cinque gli innesti che vorrebbe Sarri. Per il ruolo di terzino, in particolare, avrebbe chiesto Hysaj. Repubblica Roma scrive:

“Tra i tanti nomi di cui hanno parlato Sarri e Tare c’è Hysaj, 27enne terzino albanese, in scadenza con il Napoli. Ha già lavorato con Sarri, a Empoli e a Napoli, e potrebbe essere uno dei primi acquisti di Lotito. Piace anche a Roma e Milan, che punta pure D’Ambrosio, altro profilo a parametro zero corteggiato dai biancocelesti. Su Hysaj, la Lazio con Sarri avrà una corsia preferenziale. Resta intrigante l’idea di Luis Alberto utilizzato come regista alla Jorginho”.