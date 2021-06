Lukaku: “Al 10′ di Danimarca-Belgio ci fermeremo per Eriksen”

Alla vigilia del match ha espresso il suo desiderio di andare a trovare Eriksen, ma complici le restrizioni Covid non andrà

Romelu Lukaku ha parlato alla vigilia del match che il Belgio giocherà a Copenaghen, esprimendo il suo desiderio di andare a trovare Eriksen

«Vorrei andare a far visita ad Eriksen in ospedale e ne ho già parlato con il commissario tecnico. Domani dopo la partita invierò a Christian un messaggio. Ora gli lascio passare del tempo in pace con la sua famiglia».