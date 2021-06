Lotito non è convinto dei 3,5 milioni netti da dare a Sarri e pensa a Nesta

Spendereste una cifra simile per un tecnico che potrebbe cominciare ad attaccarvi pubblicamente? Il presidente della Lazio si interroga

Lotito Sarri. Lotito tentenna. Sarri chiede soldi, molti soldi, sarebbero circa tre milioni e mezzo di euro, anche di più con i bonus. E parliamo di soldi netti, non al lordo. Lotito non ha mai pagato queste cifre per un allenatore. Dovrebbe farlo per un allenatore che alle prime contrarietà, con ogni probabilità, comincerebbe a rilasciare dichiarazioni contro la società. Quindi la domanda è: vale la pena svenarsi per un allenatore che potrebbe metterti la piazza contro?

Lotito la domanda se la sta ponendo. Non è convinto. Così come probabilmente Sarri non è convinto del progetto Lazio.

Lotito è tornato a prendere in considerazione la pista Nesta che sì è reduce da un’esperienza negativa col Frosinone, ma è pur sempre una bandiera. Perché Lotito il problema tifosi ce l’ha, eccome.