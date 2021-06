L’Equipe: Donnarumma è del Psg, ma potrebbe essere poi ceduto in prestito

“Potrebbe essere ufficializzato già giovedì. Ma c’è un problema di concorrenza con Navas. Uno dei due andrà via”

Il portiere “avido” che sarebbe rimasto disoccupato per le eccessive pretese di Mino Raiola è il nuovo portiere del PSG. Mancano solo le visite mediche, e poi Gianluigi Donnarumma sarà ufficializzato, probabilmente già nelle prossime ore. Lo scrive L’Equipe.

Secondo il quotidiano francese l’accordo economico è stato raggiunto, resta solo un po’ di burocrazia.

“A riprova che l’ufficializzazione è imminente, la Federazione Italiana ha lasciato filtrare che la visita medica del suo portiere titolare è programmata ma la data non è stata ancora decisa. Ieri sera, diverse fonti hanno parlato di giovedì, il giorno dopo la seconda partita europea degli italiani contro la Svizzera”.

A Parigi Donnarumma firmerà un contratto di cinque anni per uno stipendio di 10 milioni di euro l’anno. Ritroverà il preparatore dei portieri Gianluca Spinelli. E un top concorrente: Keylor Navas.

L’Equipe però scrive anche che “non sarebbe illogico che l’ex milanese venga ceduto in prestito dal momento che il costaricano appare senza dubbio il portiere titolare con un contratto prolungato di recente fino al 2024. Se Donnarumma dovesse restare a Parigi, è difficile immaginarlo numero 2 per un’intera stagione”.

Navas tra l’altro ieri sul suo account Instagram un messaggio enigmatico: “Offri la tua assenza a chi non apprezza la tua presenza”. Molti ci leggono un messaggio di addio.