L’Equipe: Bonucci e Chiellini 70 anni in due e in declino, l’Italia si affida ancora a loro

In Francia pubblicano un articolo impensabile in Italia. “Il dibattito sul loro declino è scomparso in vista dell’Europeo dove saranno titolari”

L’Equipe osa pubblicare un articolo che in Italia sarebbe fantascienza. Un articolo in cui è messo in evidenza che l’Italia si affida ancora una volta a Bonucci e Chiellini che oggi in due fanno settant’anni: trentasei Chiellini e trentaquattro Bonucci.

L’Equipe ovviamente scrive che

anche nel calcio l’esperienza è una qualità preziosa (…) che i due hanno la pelle spessa, tipica di chi ha attraversato tempeste, e il bagaglio sufficiente per non vacillare di fronte alla pressione, sanno come contrastare uno contro uno sui calci d’angolo e padroneggiano la scienza del fuorigioco. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio: insieme, Chiellini (36) e Bonucci (34) hanno 70 anni.

E aggiunge:

L’età non sarebbe un problema, senza dubbio, se il terreno di gioco non tradisse gli anni che passano. Ma la stagione che sta volgendo al termine ha sollevato alcuni dubbi sulla forma attuale del duo inossidabile.

Per Chiellini il quotidiano ricorda la rottura del legamento crociato del ginocchio, nell’agosto 2019, e poi gli infortuni muscolari; scrive di un polpaccio recalcitrante.

Bonucci è stato risparmiato più dal suo corpo, ma non dalle critiche anche dei tifosi pronti a sottolineare i suoi errori, a volte grossolani, in una stagione molto contrastata. Pirlo voleva che la sua squadra difendesse alta, ma non è lo schema ideale per Bonucci la cui velocità non è il punto di forza. E ha finito per perdere il posto nelle grandi partite di fine stagione contro Milan (0-3) e Inter (3-2) o per la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta (2-1). Pirlo gli ha preferito la coppia De Ligt- Chiellini.

Scrive L’Equipe che i dibattiti sul declino di Bonucci e Chiellini sono improvvisamente spariti quando si è avvicinato l’Euro: con la Nazionale, sono tornati titolari indiscussi. Punti di riferimento in campo e mentalmente – scrive il quotidiano sportivo francese – in una squadra non molto esperta a livello internazionale, che dovrà sopportare la pressione di tre partite a Roma. E l’Italia non subisce un gol da otto partite.