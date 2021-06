L’8 luglio presentazione di Spalletti (ore 15 a Castel Volturno)

L’8 luglio a Castel Volturno ci sarà la presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Napoli. L’appuntamento è alle ore 15. De Laurentiis ha parlato di Spalletti nel corso della sua conferenza stampa.

«Non ho voluto mai esonerare Gattuso, ho visto Gattuso per un certo numero di partite dolente, con un paio di occhiali, non presente in panchina. Mi sono dovuto preoccupare: che cosa accade se la situazione dovesse precipitare. Ho chiamato Spalletti e ho chiesto la sua disponibilità. Lui me la diede. Se sarà necessario, ti richiamerò».