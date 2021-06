De Laurentiis: «Non ho mai voluto esonerare Gattuso ma non stava bene e chiamai Spalletti»

«Ero preoccupato per la sua situazione di salute. Spalletti mi disse di sì, e io gli dissi: “grazie, se ho bisogno ti richiamo”»

De Laurentiis e Gattuso che non stava bene.

«Non ho voluto mai esonerare Gattuso, ho visto Gattuso per un certo numero di partite dolente, con un paio di occhiali, non presente in panchina. Mi sono dovuto preoccupare: che cosa accade se la situazione dovesse precipitare. Ho chiamato Spalletti e ho chiesto la sua disponibilità. Lui me la diede. Se sarà necessario, ti richiamerò. Con Benitez mi sento ogni quattro cinque mesi, è rimasta una sintonia. Quel che mi piacque moltissimo di Benitez era il suo essere inglese dal punto di vista dell’organizzazione. Il secondo anno Benitez è rimasto professionalmente ma voleva andare con la famiglia. Perdemmo la Champions per un rigore sbagliato da Higuain».

Riunione al Britannique: «Vi sto pagando in anticipo lo stipendio di gennaio. L’allenatore va rispettato e va seguito.