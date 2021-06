Il sosia di Klopp canta e brinda con i tifosi prima di Inghilterra-Germania (VIDEO)

Sul web alcune immagini in cui sembra che allenatore del Liverpool festeggi fuori a Wembley prima della partita, Sky riporta che è un sosia

Mentre Inghilterra e Germania si affrontano in campo con una partita attenta e per questo non entusiasmante, fa invece il giro dei social un video di Jurgen Klopp, l’allenatore del Liverpool, all’esterno dello stadio prima del fischio d’inizio.

Il tecnico mischiato ai tifosi inglesi beve birra e canta, salendo addirittura sulle spalle di un tifoso

Jurgen Klopp canta It’s coming home fuori Wembley prima della partita 😂😂 pic.twitter.com/mKOcyfPt2R — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) June 29, 2021

Secondo quanto riporta Sky Sport no sarebbe Klopp, ma un sosia

😂 IL SOSIA DI KLOPP IN MEZZO AI TIFOSI INGLESI

🏟 Inghilterra e Germania si sfidano a Wembley

