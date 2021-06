Italia Oggi: Con Mou la Roma ha guadagnato più che la Juve con CR7

In appena 25 giorni infatti il titolo quotato della squadra giallorossa è cresciuto del 79,16%, e soprattutto lo ha fatto in modo costante

La scelta di Dan Friedkin e figli di mettere José Mourinho sulla panchina della Roma sembra essere, scrive Italia Oggi, uno dei migliori affari della loro vita, addirittura più clamoroso di quello che fece la Juventus conquistando le prestazioni di Cristiano Ronaldo.

In appena 25 giorni infatti il titolo quotato della squadra di calcio giallorossa ha fatto davvero favillle.

Il bilancio è più che lusinghiero: le azioni della A. S. Roma che il 3 maggio scorso avevano una quotazione di 0,264 euro venerdì 28 maggio hanno fissato il prezzo a 0,473 euro. Sono cresciute dunque in 25 giorni del 79,16%, e soprattutto lo hanno fatto in modo costante, che è un dato importante per una squadra di calcio che quando è quotata deve fare sempre i conti con la volatilità del settore. Rispetto a prima dell’annuncio su Mou la Roma in borsa vale oggi 116.625.496 euro di più, cifra assai superiore a quella dell’investimento sull’allenatore.