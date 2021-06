Il presidente AgCom: «Dazn garantisca la tenuta della rete. Tuteleremo chiunque venga danneggiato»

Repubblica intervista Giacomo Lasorella, presidente dell’AgCom. Il tema sono i diritti tv della Serie A che si è accaparrata Dazn. Ieri, con un atto di indirizzo votato dal consiglio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha chiesto a Dazn e agli altri operatori internet di prevenire eventuali problemi derivanti dalla trasmissione delle

«Non voglio suscitare alcun allarmismo negli sportivi che aspettano l’inizio dei campionati. E neanche nelle famiglie o nelle imprese che navigheranno in Internet in coincidenza con le gare. Da settimane stiamo dialogando con Dazn e con gli operatori delle tlc perché prevenire è meglio che curare. Noi non abbiamo aspettato l’inizio della Serie A e della Serie B per valutare come andavano le cose. Sarebbe stato un errore. Ci siamo mossi con largo anticipo, già da maggio, chiedendo alle aziende in campo di investire perché le cose si mettano al meglio. Dall’altra parte, abbiamo trovato ascolto e disponibilità».