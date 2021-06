Il Manchester City vuole Lukaku. Che, a parole, non lascerà l’Inter

Sia il belga sia il club cambierebbero rapidamente idea di fronte a offerte congrue: con 80 milioni Romelu saluta Milano e torna in Premier

Lukaku ha detto che resterà all’Inter. Ma quasi nessuno ci crede, ad eccezione dei tifosi nerazzurri. Il tifoso, si sa, è credulone per definizione. Vuole esserlo. Fatto sta che sia il Chelsea sia soprattutto il Manchester City sono molto interessati al centravanti belga che è stato nominato miglior giocatore dell’ultimo campionato di Serie A.

Di fronte a un’offerta di 80 milioni di euro, l’Inter lo impacchetterebbe e lo metterebbe sul primo volo per il Regno Unito. Così come Lukaku cambierebbe idea di fronte a un ingaggio da favola. Tornerebbe in Premier da top player. E la Premier è il regno del calcio. Mentre la Serie A oggi è soltanto la periferia.