Il Giornale: l’Italia di Mancini gioca come la sua Inter che sconfisse 2-0 il Napoli di Sarri  

Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive del ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. La sua bravura è stata quella di

“concedere a tutti la chance di giocare qualche minuto all’europeo. Vale più questa sfida, con i rischi di un cambio sbagliato, che cento discorsi su tecnica e tattica. Bearzot faceva gruppo come fosse una roccaforte, Mancio è bearzottiano a modo suo. E se, fino a qualche anno fa, Mancini veniva criticato, o apprezzato, a seconda dei risultati, stavolta i risultati parlano da soli: non si resta imbattuti in 30 gare per caso”.