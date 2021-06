Hamsik: «Napoli-Verona è stato un dolore. Forse non hanno gestito la pressione»

Domani la Slovacchia incontrerà la Spagna ad Euro 2020. As intervista Marek Hamsik. Gli viene chiesto quali siano i giocatori spagnoli che gli piacciono di più.

«Thiago mi è sempre piaciuto, ho avuto l’opportunità di giocare con Fabian e lui è un grande talento, un grandissimo calciatore . E’ cresciuto molto e penso che potrebbe giocare tranquillamente in uno dei club spagnoli ai quali è stato accostato in passato, ma spero che rimanga con il Napoli per fare grandi cose lì».

Hamsik si dice impressionato dall’Italia di Mancini.

Ti manca Napoli?

Su un ipotetico ritorno al Napoli, di cui si è parlato in passato:

Sul pareggio del Napoli col Verona all’ultima di campionato:

«Non me l’aspettavo affatto. Venivano da un finale di stagione spettacolare, hanno vinto tutte le partite tranne quella più importante. Hanno lasciato la Champions League scivolare via in un modo che ha fatto un sacco di danni. Non so cosa sia successo, ma non hanno saputo giocare come nei giorni precedenti. Forse era a causa della pressione, perché erano consapevoli che potevano perdere tutto dopo mesi ad un grande livello. Un dolore».